〈南部〉農灌高峰水利會組夜間巡水隊 取締盜水

2018-05-11

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕南部地區因近來降雨量嚴重不足，導致曾文、烏山頭兩水庫蓄水率僅約十％，水情困難同時，嘉南平原灌溉區一萬八千多公頃一期作水稻陸續進入抽穗期，亟需大量用水。嘉南農田水利會從本月起組成夜間巡水隊，加強取締非法盜水。

水利會灌溉管理人員指出，一般農民會延伸水管到水圳，利用抽水馬達私自把水抽到自己的農田；常見手法也有破壞水門的鎖，打開水門後，讓水流進自己的農田。

日、夜都巡水 必要時請警力支援

嘉南農田水利會表示，今年抗旱期間，充分運用掌水工協助農民灌溉，總灌溉用水量，概估較原計畫用水量節省約一億噸水，為能有效節省水資源、順利完成一期作水稻灌溉，水利會已將原來「供八停八」的灌溉計畫，調整為「供七停七」，除原有日間例行巡水外，從五月起，通水期間由現地管理處及工作站同仁、掌水人員組織「夜間巡水隊」，必要時商請轄區警力支援，目的在於落實取締非法盜水，同時確保灌區尾端農民用水的公平性與權益，期待照顧農民同時，也能節約更多灌溉用水。

水利會說，目前一期作水稻已陸續進入用水高峰的抽穗時期，預估到五月底、六月初結束通水灌溉，後續仍會視水文條件與水庫水情狀況，配合現地作物需求，滾動檢討、機動調配灌溉用水，同時呼籲灌區內農民會員務必遵守輪流灌溉次序，節約用水、共體時艱。

此外，市政府昨日舉行抗旱會議，由於這幾天降雨對台南水情稍有助益，研判至五月底，曾文、烏山頭水庫與南化水庫仍將分別保有三千至四千萬噸蓄水量，預估還可穩定供水二至三個月，但也呼籲民眾配合節水措施共體時艱。