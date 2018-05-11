〈南部〉水情吃緊加入抗旱 鳳山溪再生水廠 下月試運轉

2018-05-11

高屏溪濁度飆高 今年首度啟用聯通管

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情吃緊，全國首座鳳山溪再生水廠將於下個月完工試運轉，預計八月正式供水，加入今年抗旱行列，有助穩定產業供水，也減少民生用水量；高市山區昨持續降雨，高屏溪濁度飆高達九千NTU，今年首度啟用聯通管穩定供水。

高市連三日受鋒面影響降雨，累積最大雨量為六龜區一百七十六毫米，其次是美濃區一百六十二毫米，高屏溪昨流量持續上升，每秒高達二百一十八噸，原水濁度直到下午四時，一度飆破九千NTU。

全國推動6座再生水廠 高市跑第一

水公司急調備援用水最大量近四十萬噸，並緊急啟用南化聯通管應變，支援高雄十七萬噸調配供水，才化解供水危機，這是今年首次啟用供水，高雄水情雖有改善，但未解除旱象。

內政部全國推動六座再生水廠，以高雄市跑第一，全國首座鳳山溪再生水廠將於下個月完工試運轉，預計八月正式供水，每日可提供再生水二．五萬噸，加入今年抗旱行列，明年八月日供水量再增至四．五萬噸。

第二座臨海再生水廠 11月完成議約

水利局長韓榮華指出，市府領先全國推動二座再生水廠，第二座臨海污水廠暨再生水廠也啟動招商，將於今年十一月完成議約，規模比鳳山溪再生水廠更大，預計一一一年運轉供水。韓表示，高市另有岡橋污水處理廠將於下個月完工，加上現有楠梓污水處理廠已有三萬用戶，內政部補助六百萬元進行可行性評估，預計今年底報告出爐，市府將爭取推動再生水廠。