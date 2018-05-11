〈台北都會〉基隆「假山坡地」阻發展 181公頃公告解編

2018-05-11

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市有九成五土地被列為山坡地，連市區田寮河兩側平地也被列入，基隆市政府向農委會申請全市一百八十一公頃面積解編，占現有平地比率約廿三．六％，市府估計可減少七十二億元開發成本，五月初農委會已公告生效，市長林右昌表示，基隆市發展及都市更新，將不再被這些「假山坡地」阻礙。

市府指出，一九八○年劃設山坡地時，受限於人力、技術及設備，山坡地範圍線多以天然地界為主，市中心許多精華區長期被劃入山坡地，總計有一百八十一公頃土地依據「山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」劃出，以符實際狀況。

依行政區分，中正區劃出面積為最多，約一百一十七公頃，市中心附近則以田寮河兩側的平地較多（見左圖，基隆市政府提供），約四十三公頃。其他包括基隆港區周邊、和平島、北寧路及八斗子地區沿海側平地，也都改為平地。

市府說，解編後土地非屬山坡地，如有開發行為，免提送水土保持計畫，初估可減少約七十二億元水土保持設施造價、山坡地開發利用回饋金等開發成本，也能縮短開發期程約三到四個月，可提升廠商投資意願，帶動基隆市容更新。

施工挖破管 停水

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山一路進行拓寬工程，昨天下午三點多挖破水管，噴出自來水達三公尺高，造成中山一路、中山二路共二千七百多戶停水；自來水公司派員到場緊急搶修，今天凌晨恢復供水。