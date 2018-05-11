〈北部〉布農射耳祭登場 今百人吟唱八部合音

2018-05-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮布農族大本營卓溪鄉，三月起各部落陸續舉辦射耳祭，至四月底進入尾聲，卓溪鄉公所承辦二○一八年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽，昨起一連舉辦三天，大會開幕典禮特別選在今天，也就是原民會公告的布農族歲時祭儀放假日舉辦！

鄉長呂必賢說，今天下午起活動進入高潮，來自南投、高雄、台東、花蓮的全國各布農族部落展演傳統歌謠及祭典，包括開墾祭、除草祭、播種祭、狩獵祭、嬰兒祭、封鋤祭等；傍晚開幕典禮將有百人吟唱八部合音、傳統鳴槍；開幕典禮後，晚間則有熱鬧的pasibutbut（祈禱小米豐收歌）吟唱比賽，南投、花蓮、高雄、台東的吟唱隊伍將輪番飆歌，並施放煙火。

卓溪鄉從去年起籌備全國布農運，地點選在卓溪鄉卓溪國小，包括南投仁愛鄉、信義鄉；花蓮卓溪鄉、台東海端鄉、延平鄉；高雄市桃源區、那瑪夏區等布農族聚居的鄉鎮區都組隊參加，是全國布農族年度盛會。

昨首日以球類賽事為主

昨日第一天賽程以壘球、籃球、槌球等球類項目為主，今天起有射箭、摔角、鋸木、反曲弓、揹籃負重、拔河等布農族傳統競技；至於族人期待的「抓豬比賽」因多方考慮並沒有舉行；週六則舉辦國小及社會男女組田徑比賽，包括跳高、跳遠、鉛球、一百公尺、二百公尺、四百公尺。