〈中部〉民雄掩埋場開挖篩分 估延壽6年

2018-05-11

掩埋飛灰固化物 地方有疑慮

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣鹿草垃圾焚化爐產生的飛灰固化物需予掩埋，但民雄垃圾掩埋場將近飽和，縣環保局向環保署爭取「民雄鄉垃圾衛生掩埋場活化再利用工程」經費四千二百萬元，年底前將把早期掩埋的垃圾挖出篩分處理，可再提供六年掩埋飛灰固化物八萬噸需求，但有鄉親憂心若未妥善處理飛灰固化物，恐造成環境污染。

環局︰處理檢測均符合標準

對此，縣府秘書長兼環保局長顏旭明表示，飛灰添加水泥固化，且通過重金屬溶出試驗，掩埋場設計像臉盆，下方會鋪設兩層不透水布阻隔，覆土被沖刷，不會流入其他區域污染農田與地下水，處理檢測均符合標準，請民眾放心。

顏說，已向環保署爭取到經費進行活化再利用工程，取出可燃物至焚化爐焚燒，不可燃物（如金屬、陶瓷等）就地掩埋，估計清出的空間可提供掩埋飛灰固化物八萬噸需求及作為嘉義地區天災後垃圾臨時放置點。

縣議員林于玲則質疑，回運的飛灰是否含有毒物質？飛灰覆土若被雨水沖刷，重金屬是否流出影響鄰近農田或地下水？環保局未主動向鄉親說明，造成人心惶惶，月底議會召開臨時會將提出質詢，要求環保局在地方辦公聽會，聽取鄉親意見。

嘉縣環保局環保設施管理科長楊啟明說，飛灰若委外處理，一噸一萬元，以鹿草焚化爐每年產生一．四萬噸計算，若能在縣內妥善掩埋，每年節省一．四億元處理費。

另外，竹崎鄉公所規劃把封閉十多年、面積四公頃的灣橋田尾垃圾掩埋場活化再利用，正招租建置二公頃的太陽能光電設施，順利的話，預計年底完工，公所每年可獲得發電收入一成、約一百萬元回饋金挹注鄉庫。