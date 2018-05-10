〈南部〉西港刈香 千歲爺13日南巡遶境

2018-05-10

追本溯源 首邀八份姑媽宮仙姑娘媽參與

〔記者楊金城／西港報導〕有「台灣第一香」稱譽的國定民俗「西港刈香」，每三年一科，今年戊戌香科醮典是西港慶安宮主辦的第七十九科，千歲爺將在五月十三日南巡遶境，今年首度請來西港香原主辦的八份姑媽宮仙姑娘媽參與南巡，也邀請佳里青龍宮保生大帝隨行南巡，慶安宮配祀的城隍境主將到府城隍廟謁祖，讓南巡有追本溯源和聯繫友宮廟情誼的意義。

慶安宮主祀十二瘟神，戊戌香科醮典除了五月十三日南巡遶境，五月十四日王船出澳，五月卅一日起鼓入醮、到鹿耳門天后宮請媽祖，六月一日起將展開九十六村庄遶境三天「三日香」，六月四日送王（燒王船）。

西港香起源是因地方瘟疫盛行，各部落和信眾代表商議求神掃除瘟疫，一開始由西港八份姑媽宮在清乾隆四十九年（西元一七八四年）舉辦第一次香科醮典，到第十四科才改由慶安宮主辦，今年戊戌香科是西港香第七十九科，至今有二百卅四年歷史。因遶境範圍和參與陣頭數量浩大勇冠全台，獲「台灣第一香」稱號。

慶安宮總幹事方一峰說，十三日千歲爺南巡有追本溯源和聯繫友宮廟情誼的意義，為感念八份姑媽宮舉辦過十三科醮典，因此迎請八份姑媽宮仙姑娘媽隨同南巡，慶安宮的城隍境主到府城隍廟謁祖，南巡遶境地區並是「三日香」未到的地區，由於南巡參與的天將神兵多，也因此請來「醫神」保生大帝隨行，有如軍醫角色。

十三日千歲爺南巡，參與廟宇有廿二間，陣頭包括宋江陣、牛犁歌、金獅陣、白鶴陣、鼓花陣、八家將、鑼鼓陣等廿四陣，將南巡市區、新市、仁德等地。

戊戌香科王船現停泊在慶安宮的王船廠，為犒賞千歲爺眾多兵馬，慶安宮準備王船添載包和金紙供民眾添載祈求平安植福，添載包內有米、油、醋、豆、鹽、糖、柴等七項物品，一個添載包結緣金五百元。

許多信眾也將家中供奉的鯉魚公、王令請回慶安宮參加鑑醮，慶安宮的鯉魚公至今有十三代造型，回來鑑醮的鯉魚公有第一代、第二代，年代久遠，至昨天為止共有一千八百六十八隻鯉魚公登記鑑醮。