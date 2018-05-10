〈南部〉兩日雨量144毫米 水情稍改善 旱象未解除

2018-05-10

水公司調度50萬噸援水

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市兩日累積最大雨量達一百四十四毫米，高屏溪流量提升為每秒二百一十九噸，但原水濁度飆高達二千五百NTU，水公司急調台南清水及備援用水，總計五十萬噸支援供水，高雄水情稍有改善，但高屏溪流量不確定性，加上台南水庫進帳不多，仍無法解除旱象；澎湖水庫二天僅進帳五千噸，水情最吃緊。

六龜區 累積最大降雨量

高市連兩日受鋒面影響降雨，四十八小時累積最大降雨量是六龜區，高達一百四十四毫米，高屏溪流量昨大幅提升，每秒高達二百一十九噸，但來得快、去得也快，川流量充滿不確定性。

高屏溪原水濁度飆高達二千五百NTU，近來南台灣水情吃緊，水利署關閉南化聯通管，昨重啟通水但需要兩天，水公司緊急調度台南清水五萬噸及阿公店水庫十萬噸支援，持續使用備援用水，提高到卅五萬噸，已逼近四十萬噸最大量。

高雄水情稍有改善，卻無大型水庫可蓄水，仰賴與台南調配供水，台南市區昨雖下大雨，但集水區雨量不多，曾文水庫進帳三百八十萬噸，入流效益預估可使用一週，南化水庫二日進帳一百七十萬噸，僅增加蓄水量二％至三％。

其中五十八萬噸自高雄甲仙攔河堰引入，經水利署協調高雄農田水利會評估近來農田有雨水灌溉，將旗山溪水全數引入南化水庫，不再放流至下游農田。

澎湖雨量少 水庫只能撐兩天半

值得注意的是，澎湖日用水量二萬六千噸，由地下水支援四千噸，其餘二千噸來自水庫，不料二日降雨量卅毫米，三座水庫僅進帳五千噸，只能撐二天半時間，目前蓄水量僅七％。