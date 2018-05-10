〈台北都會〉危老重建 新北再核准4案

2018-05-10

樹林36年老建物 昨天拆除

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，新北市政府昨天再核准四案重建計畫，累計核准件數達七案，數量居全台之冠。其中屋齡三十六年的樹林區大同段公寓牆面斑駁、壁癌嚴重，昨天啟動拆除工程，預計兩年半後住戶可搬回新家。

都市更新處處長張溫德表示，新增四案分別位於樹林區大同段、新莊區光明段、中和區中安段及中和區安平段，面積三三六至八三二平方公尺不等，屋齡三十一年至六十五年，皆為五層樓以下無電梯建築物，申請重建的容積獎勵為十八％至二十六％，完工後為十一層至十四層電梯集合住宅。

樹林區大同段住戶說，建築物屋齡超過三十六年，牆面斑駁、壁癌嚴重，耐震力不足，有安全疑慮，在市府團隊協助下，昨天拆除建物，預計兩年半後完工，提升生活品質。

中和區中安段舊公寓樓梯窄小，天花板斑駁剝落，其中一位住戶高齡九十五歲，每天爬樓梯很辛苦，重建後設有電梯，減輕上下樓負擔；新莊區光明段頂樓漏水嚴重，各層牆壁都有裂縫，樓地板有高低差；中和區安平段是一層樓磚造建築，門窗腐朽，不堪居住。

全國核准11件 7件在新北

都市更新處主任秘書邱信智指出，目前全國有二十三件危老條例申請案，共核准十一件，新北市佔七件，另有五件申請案正在補件。新增的四案基地面積都在一千平方公尺以下，無法依循都市更新條例重建，去年五月內政部推出危老條例，提供明確的獎勵制度，提高民眾參與誘因，取得百分之百所有權人同意，加速重建。