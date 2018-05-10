〈北部〉《竹縣長提名人選採全民調》竹縣副議長陳見賢 請辭國民黨黨部主委

2018-05-10

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣議會副議長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，針對國民黨中央黨部決定採全民調方式決定下屆縣長選舉提名人選，昨天請辭主委一職；他語帶無奈說，給全民調產生的縣長候選人直接帶兵、操兵，可能會比較方便。

昨天上午不少國民黨基層黨員和藍營地方人士到縣議會副議長辦公室為他加油打氣，並鼓勵基層實力雄厚的他「自己出來選」；陳見賢回應說，他只想幫「正藍軍」保住這一席新竹縣長，基層鄉親的意見，會審慎評估。

下屆新竹縣長選舉，目前已知民進黨徵召中央黨部客家事務部主任、前縣長鄭永金的兒子鄭朝方參選；民國黨由黨主席、前立委徐欣瑩御駕親征；國民黨部分，陳見賢與立委林為洲、副縣長楊文科、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華都有意願，並參與中央黨部提名協調。

國民黨新竹縣議會黨團書記長陳正順說，中央黨部最後決議採全民調，基層一片哀嚎，這根本是不負責任的作法，先前地方連署書上呈黨中央，但中央卻不聽基層心聲，「新竹縣真的就讓它垮了！」

陳見賢說，縣長選舉要靠基層團結一心才會勝選，中央黨部的決議，嚴重背離基層黨員的意向。他決定請辭縣黨部主委一職，主要是讓國民黨提名的縣長候選人方便掌兵符。

民國黨主席、前立委徐欣瑩，昨早深入竹北傳統市場，向婆媽和女攤商，預祝「母節親快樂」！