〈中部〉濁水溪便道沖毀 砂石車陷洞翻覆

2018-05-10

通車才15天 品質遭質疑

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府斥資四千多萬元，四月二十五日甫通車的「南投縣名間鄉濁水溪北岸砂石車河床運輸便道」，九日遭暴漲的洪水沖毀，路面斷了好幾截，並衍生鄭姓砂石車駕駛連人帶車不慎翻覆意外，還好鄭某被送醫救治後已無大礙，不過，工程品質卻遭外界質疑宛如「紙糊」般脆弱﹗

該工程起點為台十六線四點五公里的集集土資場，中間連接名竹大橋、下游銜接彰化縣界，全長十點五公里，去年十一月開工，今年二月完成至彰化縣界後，由第四河川局接續施作到二水鐵路橋，長度約一公里，總施作便道長度合計十一點五公里，總工程經費四一二○萬元。

未料，梅雨一來該便道就發生災情，昨日上午八時許，鄭姓男子駕駛砂石車從集集往竹山方向行駛，因未察覺便道已被洪水淘空，以致整部車陷落、翻覆，連車斗後面的兩個輪子也被扯斷掉落，還好鄭某僅頭部、胸部輕微挫傷，惟其家屬則強烈質疑工程品質有問題，否則，怎麼會才下了兩天的雨，便道就被沖毀？

居民憂砂石車又行經市區

名間鄉濁水、新民兩村居民，長期飽受砂石車帶來的噪音、空污困擾，原本期盼該便道啟用後，便可遠離砂石車夢魘，如今便道遭洪水沖毀，令居民嘆道，豈不又要回到砂石車穿梭市區的痛苦日子？希望縣府能加快搶修腳步，並提升工程品質，避免類似意外重演。

縣府︰洪水太猛所致

南投縣府工務處長陳錫梧解釋，所謂「便道」指的就是非一般道路，該處在施作砂石車河床運輸便道時，雖然也將天候、水流等因素納入其中，在河床便道下方鋪設水泥管作為行水道，未料，仍不敵湍急洪水肆虐，絕非工程品質不佳。

搶修擬三天完工 再重新開放

陳錫梧強調，該項工程保固期迄今年六月三十日，因此，縣府也立刻依契約要求廠商「封路」進行搶修，假使天候狀況穩定，可望在三天後完工，並重新對外開放，把對居民生活的影響降至最低。