〈中部〉台中花博趕進度 土建6月底完工

2018-05-10

7月底前完成植栽策佈展 進入整備

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕台中世界花博會將於十一月三日登場，市議會數十名議員九日參訪花博三大展區，議員緊盯施工進度；市府表示，展區土建工程預計六月底全數完工，植栽策佈展七月底前完成，並進入整備階段。

市府針對展場的主題意象、動線設計、場館空間等規劃提出說明，水利局長周廷彰指出，目前豐原葫蘆墩第五區的土建工程進度已百分之百，植栽策佈展執行進度約六成，將於試營運前順利完工，不僅解決軟埤仔溪過去荒蕪、水質不佳等問題；整治過後，更具有生態防洪功能，尤其入夜後美麗燈景與河岸相互輝映，將成豐原新亮點。

觀旅局長陳盛山表示，后里園區，包括探索館、發現館的基礎工程進度已超越九十五％，五月將提前完工；接下來各展館的植栽策佈展，預計於七月底前全數完成，整備工程也將於八月底全數完工。

市議員陳清龍表示，希望整個葫蘆墩園區植栽等速度更快一點，因六月要辦龍舟賽，活動揭幕時能讓市民驚艷；水利局表示，湖區植栽已完成九成，五月底前完工沒問題；市議員楊正中關心軟埤仔溪的污水截留處理，日後每年維護經費是多少？水利局長周廷彰表示，三年代操作費用是七百萬。

市議員邱素貞、翁美春表示，葫蘆墩公園透過花博盛會大改造，不僅花博期間會有美麗花卉，結束後也成市民休憩的好去處，盼市府可以強化周邊交通。市議員曾朝榮表示，后里馬場本來就是國內外知名景點，市府應讓工程如期如質完成，才能讓深具歷史感的馬場，透過花博再度擦亮金字招牌。

市議員陳本添建議，希望后里森林園區的兩個臨時場館花現館（見圖，記者張軒哲攝）與探索館可以永久保存，作為地方音樂會或活動場館；都市發展局長王俊傑表示，森林園區土地將於花博展期結束後，作為後花博時期土地開發，規劃住商與行政單位發展腹地，因此區樹木茂密，會採低密度開發，當初才規劃臨時場館。