〈南部〉拍花媽11年 隨行攝影高嘉澤學到高度與氣度

2018-05-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕為前高雄市長陳菊拍照四千多個日子，平時專注快門、極少說話的隨行攝影高嘉澤，其實也有不少心內話，他表示在鏡頭背後學到花媽的高度與氣度，人生最精華的一段能隨行花媽、何其有幸！

高嘉澤原本專長為餐飲，有乙級證照，十四年前因緣際會進市府擔任隨行攝影，陸續服務過謝長廷、陳其邁、葉菊蘭、陳菊等市長，隨行陳菊最久、十一年四個月又廿八天。

不好奇、不提問 深獲信任

他個性嚴謹，隨行期間除安排攝影站位，幾乎都保持緘默，雖有機會見識各種場面，但不好奇、不提問、不討論，深獲信任。

花媽離開高雄，少話的高嘉澤感觸多，難得分享這十一年多的心情，直言在鏡頭後學到花媽的高度與氣度，人生最精華歲月跟著花媽、何其有幸。

花媽拍照 最在乎髮型

他指出，花媽拍照最在乎髮型，這是她的商標，花媽最喜歡拍花跟山，尤其是花，不但喜歡跟花朵一起入鏡，還常搜尋花期、請他拍下各種花景，好掌握花開實情。

發生氣爆 鏡頭最沉重

他透露十一年多隨行期間，鏡頭最沉重的一刻莫過於氣爆那段，花媽眼眶濕了又乾、乾了又濕，所有照片都傷感。

他描述，花媽鮮少動怒、不曾大聲罵人，但當她生氣時，眼神會自然傳達，旁人很快能感受到。

花媽最痛恨年輕人不努力，當她發現團隊成員偷懶時，常會問「幹嘛給你機會」？這算是花媽最嚴厲的語氣。

花媽嚮往田園生活，曾嘗試在旗山找尋退休住所，可惜考量交通問題、沒有結果。

高嘉澤笑說，花媽小故事很多，喜歡吃麵、喜歡胖小孩、喜歡跟老友聚聚，雖然花媽到台北，但他還是常想起隨行花媽的美好回憶。