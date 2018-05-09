〈南部〉柏油壓迫30餘棵行道樹 許立明下令救援

2018-05-09

工務局挖除柏油 讓樹根呼吸

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市大同路上三十多棵印度紫檀樹型壯闊，可惜根部多遭柏油壓迫、感覺快窒息！高市代市長許立明得知大樹有難、指示即刻救援，工務局已根據每棵大樹現況、挖除部分柏油，讓樹根可自由呼吸。

印度紫檀分佈於台灣低海拔處，成長快、木材密緻堅硬可製家具，一般可生長至二十至二十五公尺，樹冠大、遮蔽性佳，加上四、五月會開花，成為都會區常見行道樹與景觀樹。

靠近大同國小的大同路兩側，合計有三十餘棵印度紫檀，樹齡約二十五至三十年，成排樹林相當壯闊，每年四、五月間的花季，常吸引民眾到樹下散步，也有愛樹人、攝影愛好者專程造訪。

但因該路段沒人行道，大樹與馬路沒隔絕，每次重舖柏油時，施工單位常會忽略大樹生長需求，直接讓柏油路面圈住樹體，宛如對大樹放上緊箍咒，嚴重壓迫大樹成長，屢屢引起愛樹民眾質疑。

代市長許立明是在一場私人餐會裡，聽聞地方人士擔心大同路的大樹被柏油包住，聯想到每次經過大同路時，都會看過整排印度紫檀的壯闊模樣，立刻指示相關單位到現場會勘，進行必要處置。

副市長楊明州昨表示，主管機關日前會勘後，立刻為每一棵樹丈量根部情況，再根據每棵樹的樹根生長情況，挖除壓迫在上方的柏油，讓樹根可呼吸、讓樹體有機會再茁壯。

楊明州指出，因為樹根隆起部分，可能影響交通，後續會在樹圈外圍劃設標線，避免汽、機車與行人經過時絆倒，打開柏油後，大樹可與市民更親近。