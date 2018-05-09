〈台北都會〉又有交管！反年改今再上街頭

2018-05-09

〔記者黃建豪／台北報導〕反年改團體再度動員於立法院、總統府周邊一帶，發起「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念、維護憲法權益」遊行，為此，忠孝東西路、林森南北路、羅斯福路一段等主要幹道今全天實施道路管制，提醒行經周邊道路的駕駛人，改行中華路、市民大道等替代道路，且共有九十四條公車路線受到影響，管制範圍內的公車站位也將取消。

台北市公共運輸處指出，從昨天至五月九日深夜十二時止，忠孝東路、西路（含）以南、林森南路（含）以西、愛國西路（含）以北、中華路（不含）以西範圍內道路所圍範圍，以及羅斯福路一段（杭州南路路口以北）的部分路段實施交通管制，但是警察局會視遊行群眾聚集的情形，彈性調整管制範圍，因此建議開車的民眾避開立法院、捷運台大醫院站、總統府一帶。

公運處表示，在管制期間共有九十四條公車路線受影響，並取消停靠七十個站位，公車改道及站位取消資訊，民眾可至公共運輸處（http://www.pto.gov.taipei/）網站左下方的新聞稿專區查詢，或善用語音查詢專線（0800-005284）以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」。

交通警察大隊督察組長翁麒豪指出，以上次四月的遊行為例，忠孝西路、愛國西路都一度曾遭阻斷，因此建議民眾，東西向可改走市民大道、南海路，南北向則可改行中華路與杭州南北路。

但預期這次的遊行影響層面不會比上次嚴重，主要訴求仍會集中在立法院旁的中山南路，若道路沒有遭遊行隊伍阻斷，駕駛人仍然可行走忠孝東西路。

警察局也提醒，在管制範圍內不要任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，交通管制措施會隨時提供警廣等電臺插播路況報導。