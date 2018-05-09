〈台北都會〉〈民進黨若禮讓柯文哲〉里長︰基層將投國民黨

2018-05-09

反彈聲音大 不投議員票

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨後天將徵詢台北市黨籍里長，詢問是否禮讓台北市長柯文哲連任，本報隨機詢問數位民進黨籍里長，有里長低調不願表態；但有鷹派里長認為，如再禮讓柯文哲，基層就要市長票投國民黨、不投議員票，並指民進黨不提名，一定會分裂。對於柯文哲仍有淺綠年輕票影響力，部分里長認為年輕人投票率仍比深綠長者低。

信義區長春里長潘厚勳說，四年前他還是柯文哲信義區第一後援會長，出錢出力，柯文哲於該里贏連勝文五百多票，柯文哲則在隔壁的深藍里輸兩百多票，但柯文哲上任重劃該處國有土地所屬的里界，卻不公平地幫隔壁深藍里，這樣對待他們，不覺得很扯嗎？講的公平正義都是狗屁，幹嘛支持？

社子島福安里長謝文加批評，柯文哲是穿西裝吹冷氣不知道地方基層聲音、民進黨創黨精神，尤其「兩岸一家親」說、比國民黨還會罵民進黨、施政不佳等因素，基層反彈大，如民進黨不提名，甚至票會轉投國民黨、不投議員票；民進黨就是要拚、輸也沒關係，如柯文哲要選二○二○，現在應斬草除根；民進黨不提名就等著分裂、解散。

一位不願具名的女里長說，對於是否禮讓柯文哲，什麼聲音都有，有老人不滿柯文哲砍重陽敬老金，也有人擔心提名後國民黨漁翁得利，也有里長支持柯文哲，因民政局長藍世聰給里長很大尊重；如今年黨中央新春團拜，柯文哲到場被黨籍里長罵下台，仍有里長說要給予市長尊重。

身兼大同區里長聯誼會長的建功里長周志賢說，不知如何評論此問題，尊重、支持黨中央，要提名就提名，不提名也沒辦法。文山區萬興里長詹晉鑒則說，民進黨接觸的基層反彈聲音大，認為要自提參選人，但黨接觸基層還是以四十歲以上為主，未涵蓋四十歲以下樣本，擔心黨中央接觸民意屬同溫層，還是要注意網路上的聲音。

對於柯文哲在淺綠、年輕人仍有支持度，謝文加認為，柯文哲會吸淺藍、淺綠年輕票，但民進黨提名，中藍、中綠都會歸隊各自陣營，且年輕人投票率仍比深綠長者低。一位不願具名內湖里長認為，黨中央要自提參選人，目前藍、綠、柯支持比率約各三分之一，鹿死誰手不一定。