〈北部〉龍潭泳池產權移轉 宜縣府：泳客權益無損

2018-05-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德昨在縣務會議指示，要將救國團經營的礁溪鄉龍潭游泳池，收回由宜蘭縣立體育場管理，泳客們擔心權益受影響，縣體育場表示，未來仍會委由四季泳會經營管理，並洽談新約提升泳池硬體等相關設施，泳客權益不受影響。

縣府於一九六六年完成礁溪龍潭游泳池興建，委託救國團全責管理；後因經營不善，長年閒置荒廢，一九八二年被擬定「廢棄」，後來透過縣府、宜蘭市公所的補助與四季游泳會募款，一九八三年改建為現今樣貌並持續經營。

四季泳會與救國團合約下月底到期

因土地所有權、經營管理單位都是救國團，四季游泳會與救國團兩年一約，每年付九萬元租金給救國團，由四季泳會取得經營管理權益，下個月三十日合約就要到期。

龍潭游泳池目前採會員制，除了七月、八月對外開放，全票七十元，學生票四十元。其餘時間不對外開放，僅提供會員使用，會員可游泳時間也僅限每天早上五點至十點，入會費一千兩百元，每年須繳五千元會費，現有會員約三百人。

宜蘭縣代理縣長陳金德要把游泳池土地與產權收回，並指示縣立體育場管理。四季游泳會顧問江基良說，泳池的土地本來就屬於「宜蘭縣」，當初不知道什麼原因變成「救國團」，只要不影響會員權益，他們都支持縣府做法。

宜縣體育場將與泳會合作洽談新約

宜蘭縣體育場表示說，游泳池產權轉移後，現階段仍會讓四季游泳會與救國團走完合約，未來會與泳會合作，洽談新的合約內容，縣府也會規劃相關方案，加強游泳池硬體設施，提升服務品質，不會影響泳客權益。