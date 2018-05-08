〈南部〉高雄81氣爆 63重傷者完成和解

2018-05-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市石化氣爆事件中，六十五位重傷者於去年十月啟動和解，今年四月底和解工作告一段落，共有六十三人完成和解，高市府昨天邀請自救會、重傷者代表、榮化公司及華運公司，說明執行結果。

陳姿予 計畫坐輪椅參加馬拉松

昨天坐著輪椅出席的陳姿予，今年二十九歲，八一氣爆時剛好騎機車經過爆炸路段，導致脊椎受傷，腰部以下沒知覺，她坦言前半年無法接受，但如今已走出悲痛，還計畫明年坐輪椅參加東京馬拉松。

陳楚睿 走出陰霾英國攻讀碩士

另位八一氣爆時全身五十九％面積、三度燒燙傷的替代役男陳楚睿，也逐漸走出陰霾，當初出門只敢戴頭套，如今已敢把頭套拿下。他透露，在榮化公司支助下，計畫前往英國攻讀碩士。

高雄八一石化氣爆事件發生迄今已近四年，案發後透過三方協議，擱置訴訟上爭議，高市府、榮化及華運公司於二○一五年七月十七日啟動罹難者和解工作，同年十一月十八日與三十二位罹難者家屬全數和解，每人和解金一二○○萬元。

去年十月二十五日起，高市府再啟動重傷者和解工作，由華運公司出面與六十五位重傷者一一接觸和解，經過半年努力，共有六十三位重傷者簽署和解契約書，未和解的二人中，其中一人傷重過世，家屬有不同意見，另一人因個人因素而拒絕和解，高市府將繼續提供法律協助。至於六十三位重傷者的和解金額，因傷勢不一而不同，市府強調簽有保密協議，不對外公布。

昨天的執行結果說明會上，八一氣爆自救會會長陳冠榮語帶哽咽，他感謝氣爆後五月天的凱旋路演唱會，及許多藝人為災民打氣，高市府更在背後力挺他們。

高雄市代理市長許立明同樣聲音顫抖，他強調這是有史以來首度面對的情況，和解過程中，也走了不少冤枉路，絕大多數的重傷者，得以透過和解撫平所受傷害，重新開始新生活。