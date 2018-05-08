〈台北都會〉〈購買殘貨分送社福團體 議員質疑公器私用〉撤換吳音寧 柯允諾將討論

2018-05-08

〔記者沈佩瑤、林惠琴／台北報導〕台北農產運銷公司日前以業務推廣費，買下逾九噸殘貨送給社福團體，遭質疑總經理吳音寧獨厚家鄉，昨天台北市長柯文哲赴議會專案報告，多位國民黨議員質疑吳音寧公器私用，要求市府提撤換案，柯當場允諾回去討論。事後北農澄清，要接受多少捐贈是社福團體自行決定；農委會則說，中央部會以有無達到政策目標決定是否支持人事安排。

逾7成送溪州 挨批獨厚家鄉

台北農產運銷公司今年春節後連續休市，造成二月廿七日開市到貨量爆炸，最後有九．一二噸沒有拍賣掉，根據北農提供資料，當天北農總經理室拿出業務推廣費，以每公斤二．一元、總金額一萬九千一百五十二元買下所有殘貨，分送給十個社福團體，以彰化溪州的水尾社區發展協會、大庄老人食堂獲贈最多，各有二○○、一五○件，其他在雙北的社福團體則分別獲贈五至卅二件不等。

市議員王欣儀、徐弘庭質疑，北農用總經理室業務推廣費買下殘貨，卻有超過七成送到吳音寧表哥當鄉長的彰化溪州，根本是公器私用，算不算圖利？柯詫異表示第一次聽到，會請吳說明理由，講不出來就罵她一頓。市場處長許玄謀則說，當時滯銷的生鮮食品需馬上處理，又剛好有彰化的車輛在，所以直接載回去。徐弘庭反問，不覺得剛好有回頭車怪怪的嗎？柯笑回，「這世界上怪怪的事情很多」。

北農︰領取數量社福團體決定

但北農在事後發出新聞稿澄清，當天結束拍賣已中午，距離隔天要交易的貨車進場，僅有兩小時可處理殘貨，雙北地區雖有多家社福團體緊急到場，但要領取多少數量是社福團體自行決定，由於載走的數量有限，才會緊急徵詢吳音寧較為熟悉的彰化地區社福團體，並且由熱心的貨運回頭車無償載回彰化。

徐弘庭強調，市府若不提案撤換吳音寧，他將掛出「吳音寧不倒，柯文哲不會好」看板。兼任北農董事長的副市長陳景峻出面緩頰，指「沒有這麼嚴重啦」，市府股權結構就是這樣，會研究提案撤換，並和中央反映；柯文哲表示，回去會討論。

對此，農委會副主委陳吉仲僅說，對於北農，身為中央部會主要在乎是否達到穩定農產品物價等政策目標，以決定是否支持人事安排，而若有其他意見，也會透過公股董事在會議中反映。