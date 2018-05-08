〈中部〉五育照服科畢業生 部立投醫全要了

2018-05-08

〔記者謝介裕／南投報導〕衛福部南投醫院昨日在「長照服務、醫同守護」產學合作簽署活動中，宣布全國第一所設置照顧服務科的五育高中應屆四十二位畢業學生，畢業後，將安排在南投醫院一邊實習、一邊至中台科大進修，讓這群學生們工作之餘，還能取得大學文憑及精進專業知能，「醫」同守護長期照護需求的長者及失能者。

南投縣長林明溱、衛生局長黃昭郎、教育處長李孟珍、五育高中董事長黃添榮及校長康明忠、中台科大校長李隆盛等人，昨均出席記者會，並肯定南投醫院與學校產學合作的計畫，尤其，南投縣老年人口比率高居全國第三名，長照的人力需求更具有迫切性，這批生力軍加入後，無疑也為長照2.0社區照護工作成功跨出一大步。

南投醫院院長洪弘昌說，縣內年輕人口外移嚴重，加上人口日益老化，前來該醫院就診的民眾一半以上是超過六十五歲的長者，且因手術住院等因素，更需有照服員替代家屬照料病患，未來每週七天之中，將安排五育高中照服科學生利用五天在醫院接受臨床照護等相關實習課程，另兩天則安排到中台科大讀書，讓學生們不論在學術上或實務上的專業都可提升。

另，南投市南基醫院日前申請加入南投衛生局的「出院準備服務」計畫，使得縣內七大社區醫院終於全部加入該計畫，讓長照與醫療服務能真正達到無縫接軌目的。

南投衛生局表示，病友出院時，家屬常為後續照顧感到焦慮，因此開辦「出院準備服務」計畫，可提供製氧機、抽痰機、輪椅等各項輔具，以及社工師、營養師或居家安置等資源轉介，民眾若有長期照顧需求，除了上述醫院以外，也可向衛生局洽詢049-2209595。