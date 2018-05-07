〈南部〉台東長泳嘉年華 1500人共游活水湖

2018-05-07

〔記者張存薇／台東報導〕台東活水湖長泳嘉年華活動昨天清晨登場，來自全國超過一千五百名游泳好手齊聚，縣長黃健庭指出，提振台東觀光，從運動著手，他也很有信心的說，「只要選手在活水湖游過一次、一定會上癮」，未來會持續爭取舉辦更多場次長泳活動，再加上原本一年就有六場以上的鐵人三項競賽，台東整年運動觀光都很精采，也會帶來更多商機。

超過一千五百位游泳愛好者昨天在台東大會師，這也是中華民國成人游泳協會首度在台東舉辦長泳活動，前總統馬英九也在縣長黃健庭、議長饒慶鈴陪同下抵達會場，他說，十四年前曾到台東活水湖參加鐵人三項活動，就覺得是全台灣長泳最好的地點，而台東還有「天使的眼淚」嘉明湖、池上伯朗大道、三仙台曙光等，都是很棒的地方。

在簡單的熱身操之後，選手們依序下水，中華民國成人游泳協會總會長曾麗卿指出，活水湖寬一百公尺、長一千一百公尺、深達兩公尺，是很適合長泳的地點，明年會繼續在台東辦長泳活動。

2200公尺 有人40分鐘游完

選手們來回共游兩千兩百公尺，有的選手四十分鐘就游完，也有選手慢慢游、慢慢享受，馬英九則花約一個半小時游完。

黃健庭說，台東環境無污染，活水湖又是天然湧泉，相信大家游過一次就上癮，一定還會再來，而台東縣舉辦國際級的鐵人三項競賽已有不小知名度，每年約舉辦六、七場次鐵人賽事，若長泳也能舉辦兩、三場次，台東整年的運動觀光活動多元豐富，也能為在地帶來更多商機。