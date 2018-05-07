〈台北都會〉視障歌手獻唱「阿嬤媽媽」 共融演唱會賺熱淚

2018-05-07

〔記者陳心瑜／新北報導〕「祝天上的阿嬤～母親節快樂！」由阿嬤隔代教養的三十二歲視障創作歌手張哲瑞，昨天在新北市府舉行的「Arts for All：共融演唱會」中，演唱創作曲《阿嬤媽媽》，感謝阿嬤陪伴他面對難關，希望將勇氣傳唱到更多需要溫暖的角落，感動台下近千名觀眾，不少人落淚。

張哲瑞在高中一年級時不明原因突然失明，阿嬤帶他從花蓮北上四處求醫、動手術，仍無法挽回視力，他形容，眼前的世界呈現「黑白馬賽克」，就讀台中啟明學校時啟發對音樂的熱情，立志要成為廣播主持人、創作歌手，「我要把阿嬤對我的好，寫成好聽的歌曲」，最近將發行首張EP。

全國首創的「新北市共融藝術節」五月開跑，其中的「共融演唱會」昨天在市府登場，由多組在富邦身心障礙才藝獎、萬海慈善身障者才藝徵選等比賽脫穎而出的表演者演唱或舞蹈，吸引近千名民眾觀賞。

演唱會由知名的「欣韻二重唱」、重度視障舞者「夢想三帥舞集」、視障歌手洪新智、「翅膀男孩」脊髓傷友林政緯等人演出，視障藝術經紀人朱萬花與廣播金鐘獎主持人劉玉霖主持，手語翻譯員也在現場為聽障觀眾翻譯。

觀眾張小姐有肢體障礙，她表示，很喜歡音樂、舞蹈，雖然不良於行，仍堅持對舞蹈的熱情，「坐輪椅也能跳舞！」今年和夥伴入圍萬海慈善身障者才藝徵選，努力獲得肯定，很開心。

張小姐說，現在的藝術欣賞環境對身障者友善很多，樂見政府和民間的投入和努力，她鼓勵身障朋友發現問題要勇於反映，讓社會對身心障礙者更友善。