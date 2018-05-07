〈北部〉全長4.7KM 蘇花改中仁隧道北上線貫通

2018-05-07

蘇花改8隧道 年底前全數貫通

〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花公路改善計畫之花蓮縣秀林鄉「中仁隧道」，全長四點七公里，公路局總局歷經一千多天的努力，六日舉辦貫通典禮。公路總局蘇花公路改善工程處長邵厚潔說，蘇花改八座隧道工程可望年底前全數貫通，剩下的就是各路段的機電工程、交通控制系統工程，盼能完成一○九年初蘇花改全線通車的目標。

蘇花改工程處中仁隧道C1A標，北起台九線一六○Ｋ＋七五○處（和中社區客來堡北側），經和中橋後，以中仁隧道向南穿越中央山脈、避開和中自來水水質水量保護區，隧道至大清水溪卡南橋北側（和仁社區南側），接回台九線一六六Ｋ＋六八○。

蘇花改工程處昨天舉辦中仁隧道北上線貫通典禮。工程處表示，中仁隧道是雙孔單向隧道，共有三座車行聯絡隧道、十一座人行聯絡隧道、六處雙向緊急停車彎、南北洞口各設一座機房、隧道內設六座輔助機房等相關設施。

曾遇大量滲水 施工難度高

中仁隧道通過中央山脈海拔一千四百公尺的飛田盤山下方，隧道上方「最高岩覆」達一千二百二十六公尺；由於地質有片麻岩、大理岩交錯，導致地層有軟弱帶，透水性高，雖然平常工作面沒有出水，但碰到颱風、豪大雨就會大量滲水，去年十月十三日卡努颱風外圍環流豪大雨後，十月十八日隧道最高湧水量每分鐘一百一十三點五公噸。

另外，和中斷層及和中溪崩塌層段，隧道上地表覆蓋層只有五十公尺，地面降雨可能滲流進地盤，有抽坍發生的機會，是國內少見施工困難度極高的隧道工程。

邵厚潔說，蘇花改改善計畫長度三十八公里中，隧道路段佔三分之二、共有八座隧道，目前已有六座貫通，中仁隧道北上線昨天貫通後，南下線預計本月底貫通，成為第七座貫通的隧道。

至於最後一座隧道是秀林鄉和仁至大清水的「仁水隧道」段，預計今年十月份貫通，已貫通的谷風隧道抽坍工程同步進行中，預計今年底前全數隧道完成貫通。