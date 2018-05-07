〈中部〉北港朝天宮媽祖出巡 垃圾少近30公噸

2018-05-07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農曆三月十九日、廿日北港朝天宮媽祖出巡遶境熱鬧結束，昨天展開市區街道清理、清運炮屑，垃圾量相較往年明顯減少，北港鎮長張勝智歸功於事前宣導，獲民眾高度認同配合。

環保意識抬頭 公所宣導見效

一年一度北港盛事朝天宮媽祖出巡遶境民俗活動，百年來地方一直有「炮放愈多愈旺」的傳統習俗，近年來隨著環保意識抬頭，減少鞭炮施放的聲浪愈來愈大，今年活動前北港公所再三宣導減量施放炮火，以兼顧環保與傳統文化，同時設置固定施放鞭炮的炮場，炮量雖比往年減少，但遶境隊伍中炮場炸轎仍十分震撼，成為媽祖出巡的重頭戲。

昨天一早北港鎮公所清潔隊展開清除炮屑作業，出動大型機具及卡車清運，張勝智也到各處視察清運情形，對於炮屑減量的情形大為稱許。

北港朝天宮媽祖出巡兩天，根據民間估算炸轎的鞭炮超過數千萬元，張勝智表示，往年北港媽祖出巡活動結束，光炮屑就超過一百四十公噸，去年公所展開減量宣導，二天共清運出將近一百廿公噸炮屑，已比往年減少，今年不僅加強宣導鞭炮減量，並找來各相關單位多次召開協調會，設置定點炮場，並規定晚間十點後不得燃放高空煙火。

昨天清潔隊員賣力清運，今年炮屑總量銳減到八十四餘公噸，和去年相較就減少近卅公噸，張勝智強調，今年媽祖出巡活動從藝閣展演到垃圾減量成效良好，展現北港人的水準，值得肯定與喝采。