〈南部〉阿祖做清潔工養曾孫女 獲家庭楷模

2018-05-06

〔記者方志賢／高雄報導〕「阿祖就像媽媽，無條件照顧我，我很幸福，感謝她！」蚵寮國中三年級李瑞珊從小父母離異，四年前父親肝癌過世，她與同父異母妹妹由曾祖母撫養長大，曾祖孫相依為命，瑞珊也懂事孝順，沒有因家境貧窮而自卑，反而樂觀看待人生逆境，更加努力認真，獲選高雄市慈孝家庭楷模表揚。

高雄市教育局昨表揚五十組慈孝家庭楷模，李瑞珊的曾祖母因工作不能出席，她由導師蔣昆霖及校長鄭元順陪同領獎，她感謝一路幫助她的人，更感謝曾祖母無怨無悔照顧她，她說：「阿祖很慈祥，就像媽媽，讓我很幸福，我要祝阿祖母親節快樂！」

李瑞珊的曾祖母，今年七十四歲，很年輕生下瑞珊的阿公，阿公外出工作後就失聯，瑞珊的父母生下她後離異，爸爸又認識二媽生下同父異母妹妹，因為無力照顧，最後她與妹妹交由蚵寮老家阿祖照顧。她爸爸四年前因肝癌過世，留下曾祖孫三人相依為命。

瑞珊的導師蔣昆霖說，瑞珊的阿祖靠清潔工作及資源回收賺取微薄收入維生，瑞珊的註冊費、學費，學校幫忙申請獎學金補貼，瑞珊懂事、體貼，不因在貧困家庭而自暴自棄，反而樂觀開朗，相當難得。

三信家商二年級學生柯聖懷，出生後就由罹患小兒麻痺的單親爸爸柯宏輝照顧長大，他父親左手萎縮，四肢僅右手正常，柯聖懷說，剛出生時，父親要幫他換尿布，有時需用嘴咬著尿布，每次換上新尿布，常是滿頭大汗。

鹽埕國小陳郁文的母親每週洗腎三次，但不因疾病減少對她的陪伴，把握時間參與學校活動，有空更會在考卷上寫鼓勵加油的話，幫助學習障礙的女兒打氣。

後勁國中史京祐出生後，即因病不斷進出醫院，又陸續被診斷為自閉症、顛癇、妥瑞症，但父母親勇於面對，從不曾被傷心與難過情緒擊倒，長期陪伴與積極協助他治療。