〈中部〉撫養早產外孫 嬤如母獲表揚

2018-05-06

〔記者蘇金鳳、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕下週母親節，許多單位昨舉行慶祝活動，包括南台中家扶中心、市府社會局及南區、烏日區公所等，大里仁愛醫院則舉行感恩活動，溫馨熱鬧。

南台中家扶中心表揚十六名自強媽媽，七十一歲徐姓阿嬤隔代教養，獨力照顧早產的外孫，就像媽媽一樣，原本擔任護佐已經退休的她，孫子出生後到飯店當清潔員養家，一直到近年體力不堪負荷才沒工作，家計多靠社會福利補助。

徐阿嬤帶著外孫接受表揚，她說，曾經傷心難過加上身體不好，一度想放棄照顧，但實在捨不得，「再苦都要拉拔外孫長大！」外孫昨天感謝阿嬤，「對不起，小時候不乖讓您生氣，我不希望您變老，阿嬤我愛您！」

市府社會局舉行「花漾母親、心馨相映」模範母親與市長有約活動，廿九區共六百九十五位模範母親與市長林佳龍合影留念。

9旬嬤用新思想與子女相處

南區公所表揚廿六位模範母親，其中最高齡是城隍里九十八歲的林徐淑閨，她說，平常喜歡閱讀充實自己，用新時代的思維與態度，和子女們相處，進而促進家族凝聚力與情感。

烏日公所則在烏日國小舉行模範母親及孝行楷模表揚，有十九位模範母親及十六位孝行楷模獲獎，勞工局長黃荷婷代表市長頒贈「母愛之光」獎牌給模範母親。

大里仁愛醫院舉辦母親節感恩活動，特別安排一場「沐足孝親」活動，由小朋友幫媽媽按按肩洗洗腳，感謝媽媽平日以來的辛苦付出。