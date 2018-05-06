〈中部〉外埔稻田花博彩繪 虎爸虎媽超可愛

2018-05-06

〔記者歐素美／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於十一月登場，外埔區馬鳴國小學生與外埔區農會三月中旬在永豐里種下彩繪稻苗，編織出花博字樣、LOGO與花博吉祥物「虎爸」與「虎媽」手持稻穗的可愛圖案，最近田中彩繪影像已浮現，吸引民眾參觀；農業局表示，最佳觀賞期為五月上旬至六月底，附近還有桐花步道及農夫市集可順道一遊。

今年外埔區稻田彩繪面積約一．三公頃，利用種植綠、黃、紅及白不同顏色的水稻，呈現「二○一八台中世界花博」字樣，還有花博LOGO及吉祥物石虎家族「虎爸」、「虎媽」圖案，隨著秧苗長成，最近彩繪稻浪迎風搖曳，已有民眾搶先前往觀賞。

即日起到6月底最佳觀賞期

農業局說，彩繪稻田位於外埔區永豐里六分路鄰近外埔區農會牛奶工廠的田區，現在到六月底是最佳觀賞期，附近田園景致優美，是都市近郊一日遊的最佳選擇，加上正值桐花盛開，民眾走一趟外埔區永豐里，在水頭二路觀景台，可同時欣賞稻田彩繪、桐花步道，順遊虎腳庄農夫市集，採購當地農家生產的農產品。

不過，民眾表示，彩繪稻田上方的觀景台附近缺乏停車場，週日有虎家庄農夫市集或活動時，遊客較多，停車不便；部分民眾則說，稻田彩繪宣傳花博的用意良好，但台灣的稻田彩繪圖案普遍不夠立體及多元，日本的稻田彩繪不僅有浮世繪，還有人物或動漫等，栩栩如生，十分吸睛。

車輛可停在開天宮再步行前往

外埔區長陳柏宏表示，稻田彩繪附近皆為農地，無法設置停車場，民眾可將車子停在路邊或停在開天宮，再步行約半小時前往觀景台，順便欣賞一下外埔的田園風光，未來花博外埔園區完工，園區內有停車場，民眾停車就比較方便。

外埔區稻田彩繪觀賞路線，可從國道三號大甲交流道往外埔方向，走三環路↓水美路↓甲后路四段↓六分路↓永眉路↓水頭二路觀景台，或國道三號大甲交流道往外埔方向↓三環路↓三崁路↓甲后路三段↓水頭二路觀景台；若從國道一號后里交流道下，往外埔方向↓月眉東路一段↓月眉南路↓水頭二路觀景台。