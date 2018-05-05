〈南部〉加油站轉型能源站 租售電動機車

2018-05-05

推動綠能 加油站商業公會發起

〔記者邱灝唐／台南報導〕為響應綠能政策且帶動產業轉型，台南將於今年九月出現第一間由加油站轉型的「能源站」，除原先的加油服務外，更提供銷售、維修及租賃電動機車的服務。此外，推動此計畫的台南市加油站商業同業公會表示，目前正與台灣各大車廠及市府相關部門，研議電動智能車的製造與推廣，希望成為加油站業者多角化經營的典範。

9月永康土庫站首設 目標80站

公會理事長王富宏表示，第一間「能源站」大約會在今年九月於中油永康土庫站成立，除了提供加油服務，還增設銷售、維修及租賃電動機車的服務中心，以及充電站、交換電池設備等設施，接續再著手改造原台南市區近八十間公民營加油站，做為全台兩千四百多家站點的參考範例。

王富宏指出，台南之所以成為第一個轉型的縣市，主要是著重府城興盛的觀光自由行，鼓勵遊客捨棄四輪、改騎兩輪穿梭巷弄中，尋找美食和文創小店，進而體驗府城特有的文化，同時提升空氣品質；另外，他身為中華民國加油站全國聯合會綠能招商主委，必須帶頭示範，成為榜樣。

還有維修、充電、交換電池設備

不過，電動車的續航力和充電便利性是民眾猶疑的兩大主因；公會解釋，電池將分為兩種容量，第一種充電十五分鐘可定速騎乘六十公里，第二種則是十五分鐘可定速騎乘一百公里。未來也會提供換電池、快速充電、在家充電三種方式，讓消費者自行選擇，只是新車價格與電池租賃方案仍在研議中，尚未定案，目前也正與環保局、經發局討論合作相關事宜。