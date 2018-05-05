〈南部〉突檢5物流運輸業 2家違規吃罰單

2018-05-05

〔記者黃良傑／高雄報導〕貨運司機疑疲勞駕駛撞死國道警察悲劇，引發國人重視司機的勞安，高市勞工局昨突擊五家物流運輸業，有二家違反勞基法，各被稽查到兩點缺失，分別為富達運輸、信林企業，各吃上卅四萬、四萬元罰單。

勞工局長李煥熏昨親自帶隊突檢新竹物流、新瑞宅配、信林企業及富民、富達運輸，檢視勞工出勤紀錄、駕駛員行車紀錄卡，發現信林企業出勤紀錄未詳實記載，也未給予勞工工作四小時後卅分鐘的休息，將裁處四萬元罰款。

富達運輸違規情節較為嚴重，被查出讓勞工超時工作十四小時，而且輪班間隔休息未達十一小時，勞工超時工作部分已是第五度遭查獲違法，違反兩項勞基法規，加重裁罰卅四萬元，業者將提訴願說明。

勞工局今年一月起針對交通運輸業規劃專案勞動檢查，總計將檢查一百四十一場次，每月也會同監理所實施遊覽車客運業聯合稽查，確保勞工七日內有一日例假，不得連續出勤逾六日，一旦違法，將針對累犯業者從重處罰。

規避勞檢 慶富被重罰

另一方面，勞工局昨也公布一○七年第四次違反勞基法事業單位，共計六十四家上榜，其中，慶富造船積欠勞工薪資千萬，勞工局令其限期給付仍未給付，公司又規避勞檢，重罰一百六十五萬元。

勞工局表示，慶富承造獵雷艦引發風波，衍生出相關勞資爭議，至今共開罰四百一十一萬六千元。

此外，今年度第四次違反勞基法業者名單中，知名的蝦味先製造商裕榮食品也上榜，該公司使勞工連續出勤十四日，未給予勞工例假等，遭罰十五萬元。

勞工局說，以行業類別來看，天馳通運、源利交通、易鋐遊覽客運、明達通運、總督通運及一路發國際物流等貨運客運業，普遍有加班費給付不足、連續出勤狀況。