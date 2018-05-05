〈南部〉大林電廠1、2號機 發電、減碳均優

2018-05-05

新機每小時供電80萬度

〔記者洪臣宏／高雄報導〕深澳電廠議題沸沸揚揚，試俥中的台電大林廠一、二號機組，下月起將陸續遞件申請固定污染源操作許可，南北兩樣情。大林廠表示，新建機組每小時供電八十萬度，是舊機組的兩倍多，採用最新環保設備，兩機每年碳減排比舊機少一百五十八萬噸，約四千座台北市大安森林公園一年碳吸附量。

兩新機比舊機 年減碳158萬噸

台電大林廠新建一號、二號機組因採燃煤發電，引發環團空污質疑，經試俥過程效能測試及調校，一號機組六月將提出空污檢測等資料，二號機組則在九月跟進，兩座機組力拚今年底都能拿到固定污染源操作許可。

大林廠廠長歐皖麟指出，核三廠預計二○二五年除役，為「非核家園」最後指標，南部發電廠也將在二○三三年功成身退，大林廠五號機組則在明年底停用，長期來看，南部有缺電風險，冀望大林廠一、二號燃煤機組及興達電廠負循環燃氣機組（二○二三年發電）陸續商轉，彌平缺口。

針對環團質疑，大林廠副廠長李榮峰表示，依照台灣目前用電量，每一天半就必須有一艘燃氣運輸船供應，如遇海象、氣候不佳超過一星期沒來，就得「斷氣」，但生煤儲量最長可達三個月，拉長因應時間，「國家能源要有一定配比才能分散風險」。

大林廠一、二號機組總經費為一○四○億元，其中三○五億元投入空污防治設備，包括選擇性觸媒還原系統（去氮氧化物）、袋式集塵器（去PM2.5、PM10）及海水排煙脫硫系統（去硫氧化物），且建置密閉式輸煤廊道、八座煤倉。歐皖麟強調，從進港輸送到儲存，都在密閉環境中進行，沒有塵煙逸散問題。

大林廠指出，透過環保設備可去除約八十五％的氮氧化物排放，濾袋式集塵區將污染粉塵抓下來，集中送到海水脫硫區，去除約九十五％的硫氧化物，經三大關卡把關，預估每年比舊機組（單組）少了七十九萬噸的碳排放。歐皖麟說，遠比環評承諾值低了許多。