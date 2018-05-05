〈北部〉雙陳會變「鴻門宴」?正國會助理放話惹議

2018-05-05

〔記者林敬倫、游明金／宜蘭報導〕「雙陳會」前天登場，宜蘭縣代理縣長陳金德首度表態，支持民進黨提名的縣長參選人陳歐珀，營造團結。未料，事後有人放話「雙陳會」有如「鴻門宴」，陳金德讓陳歐珀「穿小鞋」等。陳金德幕僚指陳歐珀與正國會陣營惡意放話，影響團結；陳歐珀陣營否認說，完全不知道是怎麼回事。民進黨縣黨部表示，下週四力邀「雙陳再會」，解開誤會。

稱變更會面時、地 讓陳歐珀穿小鞋

前天的「雙陳會」原是圓滿結局，結論是要團結贏得選戰。沒想到當晚，有人透過台北的電視台、網媒與平面等媒體，指責陳金德臨時變更會面地點，從縣長室改至縣長官邸，害陳歐珀來不及，很不受尊重；原本不公開，陳金德卻通知媒體，還刻意操作陳歐珀遲到七分鐘，有必要讓同志「穿小鞋嗎」？

放話者還說，陳歐珀希望「雙陳會」是一對一請益，陳金德卻找來十幾個幕僚與會，讓陳歐珀覺得是誤入「鴻門宴」。

駁鴻門宴 陳金德幕僚：讓陳當面請益

陳金德幕僚指出，陳歐珀早接獲更改地點通知，雙陳會原本就要營造團結，怎會不公開，陳金德找來一些人，讓陳歐珀當面請益，化解誤會，怎會用「鴻門宴」形容，這要怎麼團結？

陳金德幕僚查證，放話的是正國會女助理，她也在雙陳會現場，宜蘭沒人認識她，陳歐珀說是助理要留下，結果對方回台北放話，散播不實內容，許多媒體都接到電話，對陳金德作不實攻擊。

絕不可能放話 陳歐珀陣營：未提鴻門宴

陳歐珀陣營則否認放話，強調完全不知怎麼回事，絕對未對媒體提及「鴻門宴」等情事，整件事還在了解中，陳歐珀真心請益，絕不可能「放話」破壞團結。陳歐珀陣營不願證實該女助理身分，僅說「此事不該針對個人」。

黨部主委：放話不恰當 下週四雙陳再會

「這些都是誤會！」民進黨宜縣黨部主委林進財說，正國會放這些話很不恰當，陳歐珀吃悶虧，陳金德也被冤枉，還造成兩人誤會，下週四將邀請「雙陳再會」，並請該名女助理到場說明。

議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵當天都參加「雙陳會」，陳文昌說，「雙陳會」是好事，怎會有「鴻門宴」說法，嚴重影響團結，陳歐珀應給個交代。

江聰淵指出，雙方沒有互信基礎，第二次「雙陳會」也沒什麼意義，不用再找他。