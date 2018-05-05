〈北部〉喔熊領軍 21吉祥物花蓮踩線

2018-05-05

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局、花蓮縣政府與人氣超夯的喔熊組長，昨率領全台十七家主題樂園及花蓮紅面鴨等共廿一隻吉祥物，到花蓮舉行二天一夜的景點踩線活動，還邀請到全台「唯一」可動式花燈機器人共襄盛舉，全程將由多位網紅隨行記錄推廣花蓮旅遊景點，盼能振興震後觀光產業。

由喔熊組長領軍的「吉祥物」觀光團，昨早從台北火車站出發，直達花蓮進行東部景點踩線行程，十七家主題樂園加上花蓮獨有「紅面鴨」共廿一隻吉祥物，將陸續快閃花蓮多個特色景點，邀約民眾一起合影留念。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，地震重創花蓮觀光，但在各大企業及全體國民力挺下，住房率一路從過年期間二成最低點，逐步攀升，截止五月底住房率，觀光飯店、民宿業平均已回升至六成，一般飯店雖因房間數較多，但住房率也有三成表現，讓業者感到欣慰。

二天一夜走訪文創產業園區等景點

他強調，感謝觀光局震後推出三三五五自由行補助及兩人成行方案，大幅增加國旅民眾訪花意願，為迎接吉祥物觀光團，花蓮遠雄海洋公園今起將推出海盜濕樂園及黑鬍子海盜餐、怡園渡假村將舉辦嘎姆繞野餐趣活動，一起為花蓮觀光盡心力。

觀光局今年以「水噹噹─花東遊GO嗨」為題，宣傳全台各地樂園並推廣花蓮觀光，首站選定花蓮舉行，廿一隻吉祥物昨已走訪花蓮文創產業園區，並到知名東大門夜市快閃，與民眾共享美食，今天還會到鯉魚潭打卡、怡園渡假野餐、遠雄海洋公園與海豚近距離接觸，要給現場遊客一大驚喜。

可動式花燈機器人助陣 大小朋友愛

由中華花燈藝術協會理事長藍永旗加碼帶領的全台「唯一」可動式花燈機器人，昨現身花蓮文創園區後，立刻吸引民眾目光，宛如「變形金剛」的酷炫外型，深受大小朋友喜愛；知名度超高的「喔熊組長」也人氣十足，合影時更逗趣表演單手撐地搶鏡，引來民眾鼓掌歡呼。

台灣觀光遊樂園協會理事長李吉田指出，為提高各樂園的曝光率，另邀請多名網紅全程直播活動內容，並搭配粉絲專頁同步宣傳，預計將吸引上萬名臉友收看，傳遞花蓮依舊安好美麗的訊息，同時宣傳各遊樂園母親節及暑期檔期各類優惠好康活動。