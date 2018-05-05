〈北部〉禮讓徐定禎選苗縣長 民進黨大咖力挺

2018-05-05

徐提免費營養午餐政見

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨客家事務部昨天在頭份市舉辦「尋味台三線，苗栗客家便當返鄉記者會」，包括民進黨秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人陳明文、林錫耀、行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻、頭份市長徐定禎等人皆出席，針對徐定禎提出的免費營養午餐政見，民進黨中央則表示「樂觀其成」。

循本屆柯文哲參選台北市長模式、獲民進黨禮讓將參選下屆苗栗縣長的徐定禎，日前拋出國中小學營養午餐免費議題，引發討論，苗栗縣長徐耀昌則以「勢將重蹈二年前發不出薪水及無法支付廠商款項的覆轍」來回應。

黨中央：樂觀其成

由於民進黨昨天在徐定禎大本營頭份市舉辦苗栗客家便當返鄉記者會，加上出席者為黨中央重量級人士，被聯想到營養午餐議題。徐定禎表示，會後他向陳明文等人提及免費營養午餐議題，獲得陳明文等人力挺，會支持他提出的政見。民進黨部會後則說對於徐定禎提出的政策抱持「樂觀其成」態度。

苗栗客家便當返鄉記者會，由將代表民進黨參選新竹縣長的民進黨發言人暨客家事務部主任鄭朝方主持，會中陳明文等人強調，黨中央與徐定禎關係良好，會全力支持徐定禎。

洪耀福則說，目前跨縣市的區域治理平台相當重要，例如桃竹竹苗治理平台，需要各縣市首長互相協助，發表客家便當是串連客家人所有的文化跟感情的象徵，將來民進黨政府會繼續朝交通、環保、教育、文化等各方面推動。

洪耀福與徐定禎、吳宜臻等人也在廚師指導下幫忙料理客家便當，徐定禎再度強調，未來營養午餐會堅持使用苗栗在地食材，不會讓政策跳票。