〈南部〉失智人口增 高市7區今年開辦照護中心

2018-05-04

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕高齡化社會來臨，高雄市失智老人目前約有一萬二千多人，未來可能倍增，議員鄭光峰建議市府推動一區一失智日照中心；衛生局強調，今年將在七個行政區設立失智共同照護中心。

鄭光峰昨在議會質詢說，高雄市目前約有一萬二千三百多人罹患失智，比率約一．七％，隨著高齡化社會來臨，預估到二○二六年，老年失智人口將達四％。

鄭光峰指出，在雙薪家庭結構下，照顧失智長輩非常困難與無助，市府應落實長照2.0的服務在地化及社區化，推動一區一失智日照中心，減輕雙薪家庭的負擔，可選擇在綜合醫院設置失智長照中心，並以減稅為誘因，輔導業者設立失智村。

衛生局回應，有鑑於失智症患者有增加趨勢，衛福部計畫在全台建置共同照護網絡，去年九月已在位於鳥松區的高雄長庚醫院設立「高雄市失智共同照護中心」，透過單一窗口幫助失智者串連醫療及長照資源，提供一條龍式完整照護。

衛生局長黃志中透露，今年持續爭取衛福部經費，原本要增設兩個失智共同照顧中心，衛生局決定將經費平均分配，選擇在七個行政區的醫院，各設立一個失智共同照護中心。

黃志中說，設置地點兼顧原高雄縣市、平均分布，屆時失智共同照顧中心總數將達到八個，提供失智家庭暫時喘息服務。

這七個新增的失智共同照護中心，涵蓋四十六個失智照顧友善據點，這些友善據點包括超商、企業等，一旦發現疑似失智者蹤跡，會先行留置，即時通報失智共同照顧中心或警方處理，地點目前仍在評選階段，衛生局近期確定後，會對外公布。

去年9月至今 長庚已收案1300多人

長庚「高雄市失智共同照護中心」執行長陳乃菁醫師表示，對於疑似或已確診的失智患者，透過單一窗口提供適切的醫療轉介並媒合長照資源，迄今已收案一千三百多名失智患者。

他說，失智照護中心與友善據點及友善企業結盟，提供失智家庭暫時喘息的服務，友善企業一發現疑似失智者蹤跡，也能先行留置，即時通報，讓他們不要流落街頭。