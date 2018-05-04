〈中部〉自費催生育 四湖林厝村長很洩氣

2018-05-04

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣四湖鄉林厝村村長林建益三年前自掏腰包發放林厝及林東兩村新生兒生育津貼，每名二千二百元紅包，三年來卻發不到五十個紅包，讓他相當失望，雲林沿海人口老化、生育率低，令人憂心。

紅包發放兩村 每人2200元

育有五名子女的林建益表示，林厝寮有林東、林厝兩村，是濱海偏鄉，青壯人口外流嚴重，加上少子化，村落中很少看到小朋友，林厝國小學生也才五十多人，他三年前起提供生育津貼，盼年輕人多生兒育女。

少子化 3年發不到50個

林建益選在每年母親節前夕發放生育津貼紅包，他說，母親節是感謝母親的節日，村民只要提出孩子出生證明就可領取生育津貼，但三年竟發不到五十個紅包，讓他相當失望。

年輕人不生 多稱養不起

林建益說，他曾探詢年輕人，為什麼不生小孩？獲得的回應大多是「養不起」，甚至連高階白領都這樣回答，令他難以接受，他認為，其實無論是吃漢堡或是吃一碗粥，只要有父母、家人陪伴，孩子就會平安長大，生育津貼只是鼓勵，最重要是希望年輕人有責任感，能生養下一代。

林建益小兒子本月一日結婚，他特別在賓客簽名簿扉頁留下「歡迎明年母親節來領取生育津貼……」，並在宴席上宣布只要在簽名簿簽名的賓客有新生兒，明年母親節就可以向他領取二千二百元紅包。

針對林建益提供生育津貼，村落長輩相當贊同，也感嘆現在年輕人都不想生，傷腦筋；結婚二年的林姓村民說，了解村長用心良苦，但二千二百元實在不多，即使加上縣府八千元生育津貼，還是很難讓人有生小孩的念頭。