〈中部〉迎接花博挑戰 複合式防災演練

2018-05-04

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於十一月登場，為因應花博會期間遭遇複合式災害，強化面對大規模災害整備與應變能力，市府三日於后里區舉行「災害防救演習暨花博緊急應變演練」，總統蔡英文親臨現場督導演練過程，有爆破場景與直升機盤旋吊掛救援，場面逼真。

位於麗寶樂園的演練現場搭設布景，模擬建築物倒塌現場，以及多頂收容民眾帳篷，融入大批民眾發生傷亡的橋段，以五階段、廿三個狀況進行，模擬花博展期間發生園區植物及生物病疫情應變、花博接駁公車人質挾持，並演練發生地震搶救、建築物倒塌人命搜救、大量傷病患醫療救護、毒性化學物質搶救、土石流警戒、傳染病防治、收容安置、物資調度及災害復原等情境，實施複合式災害防救。另外，麗寶樂園特別捐贈一套，市價逾三百萬元的重型救援器材給中市消防局。

台中市長林佳龍表示，市府各單位均能充分展現扎實的災害防救能力，共同迎接今年「世界花博會」任務挑戰。

總統蔡英文致詞指出，台灣必須隨時因應極端氣候挑戰，政府邀請志工參與土石流防救培訓，提升村里自主防災能力，目前全台已有二七八○位受過專業訓練人員，而每年舉辦災防演習重要目的即在加強民眾防災意識、提升應變能力。

蔡英文隨後並逐一頒發資深貢獻獎給各縣市廿二名資深土石流防治專員及授旗。