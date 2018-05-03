〈南部〉加持1200份金鏟子 下週六發放

2018-05-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局推出金鏟子「催生」四成，今年結合六間廟宇註生娘娘加持，推出金鏟子加碼早生筷，下週六將於南華觀光購物街發放，限量一千二百份，祝福民眾好「孕」連連、「筷筷」生子。

市府民政局拚人口成長，舉辦戀愛巴士等未婚聯誼，今年促成三十一對情侶，配對率達五成，連續二年發放金鏟子「催生」突破四成，光去年發放二千支金鏟子，已經超過八百人生子。

民政局今年與高雄科技大學創夢工場合作，設計金鏟子加強版禮盒，加碼贈送一雙早生筷，其中金鏟子諧音是「緊產子」，比去年大約多二倍，正面鑲「孕」字，背面有「高」字，兩字合一是「高孕」，祝福早生貴子。

局長張乃千表示，早生筷象徵「筷筷生子」，以高雄燕巢盛產蜜棗的樹幹製作，雷射雕刻「棗棗綿延祝孕高、筷筷生子迎雌雄」，將採收完樹材重新加值利用，創造在地特色產業價值。

張乃千指出，禮盒經過高雄意誠堂關帝廟、高雄港口慈濟宮、左營新庄仔天公廟、鳳山龍山寺、鳳山雙慈亭及林園廣應廟等六間廟宇的註生娘娘加持，他笑稱「催生」功力更加高強。

民政局將於本月十二日在新興區南華觀光購物街舉辦「金鏟子早生筷祝好孕」活動，民眾設籍高市未生子女者先到戶所申請，並手機下載戶政及里政線上ｅ指通APP領取兌換券後，活動當天再換取金鏟子禮盒。