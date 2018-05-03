〈北部〉新台灣之子錄取台大 盼不忘助弱初衷

2018-05-03

宜縣3國立高中 共11人錄取台大

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕台大申請入學昨放榜，宜縣三所國立高中宜蘭高中、羅東高中與蘭陽女中，共有十一人錄取台大。羅高「新台灣之子」黃政群，錄取台大法律系司法組；同時也考取政大教育系、馬偕、長庚及台北醫大醫學系。他說，日後不論從事司法官、老師或醫師，都會提醒自己不忘幫助弱勢的初衷。

宜中五人錄取台大，分別是王昱盛公共衛生學系、曾暐翔與林晨煦資訊工程學系、陳瑞笙物理學系、吳其錚土木工程學系。蘭女兩人錄取三系，許嘉珈外國語文學系、魏辰安錄取人類學系及經濟學系。羅高四人錄取五系，黃政群法律學系司法組、黃靖閔法律系法學組、司法組、游佳靜工商管理學系科技管理組、何容園藝暨景觀學系。

羅高的黃政群是「新台灣之子」，母親來自越南，目前從事餐飲業，父親在磁磚工廠任職，從小功課好，被父母寄予厚望，高中三年沒有補習。談到讀書撇步，黃政群說，跟著老師教學進度按部就班，上課時專心聽講，勤於複習，一步一腳印，沒有捷徑。

羅高黃政群3年沒補習 錄取5校

黃政群學測成績七十五級分，是宜蘭縣今年「唯二」的滿級分，他原本想當老師，到偏鄉教導弱勢學童，現在同時考取五所名校包括法律系、教育系、醫學系等，要選擇哪個校系讓他陷入長考。黃政群說，他來自基層平凡家庭，未來不管從事何種工作，幫助弱勢的初衷不會改變。

宜中的陳瑞笙說，從高一開始，就到台大旁聽物理課程，他喜歡物理，是因為愛上用數學與定律，來呈現現實的生活現象，這相當有趣且很「過癮」。