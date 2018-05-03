〈北部〉竹市青草湖「斷袋」有成 重現湖光美景

2018-05-03

布袋蓮蔓延 執行斷袋計畫

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市青草湖布袋蓮淤積嚴重，市府城銷處今年執行「斷袋計畫」，從過年前到四月底，已清出五百公噸以上的布袋蓮，透過人工割除、撈挖及使用攔截索和怪手撈除，已讓青草湖湖光水面重現，接下來將大力促銷青草湖立式划槳的水上活動，要讓青草湖的布袋蓮不再成為觀光殺手。

二個半月清出逾500噸

市府城銷處長顏章聖說，清除青草湖布袋蓮的「斷袋計畫」是城銷處使命必完成的任務，這兩、三個月來，很多市民朋友看到青草湖布袋蓮滿佈都搖頭，也諷刺青草湖「只有青草，不見湖」，但城銷處出動三組人力每天打撈清除布袋蓮，更與水利署第二河川局合作，在環湖橋的上游利用攔截索圈圍布袋蓮，再透過怪手的打撈清除，已清出五百公噸以上的布袋蓮量。

顏章聖說，布袋蓮會增生的主因是上游河川的控管與監督，市府已請新竹縣政府環保局加強客雅溪上游的水質監測與管理，避免讓民生及有害物質進入客雅溪，以斷絕布袋蓮生長的來源為主，同時也與二河局做好權責劃分，由二河局以怪手清除打撈上游的布袋蓮，而針對湖面較深的布袋蓮，城銷處人員也會下水割除，杜絕布袋蓮繼續增生。

顏章聖說，經過幾個單位通力合作，青草湖布袋蓮的清除狀況已改善很多，青草湖光山色美景又重現在市民面前，接下來城銷處將與委外單位大力促銷立式滑槳的水上活動，期許透過新竹小旅行青草湖線，邀請民眾來體驗最新的水上活動，並欣賞青草湖湖光山色美景。