〈中部〉公園樹入侵 民宅馬桶挖出樹根

2018-05-03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市賴姓民眾住家與新興社區公園相鄰而居，近日因家中馬桶不通而往下挖掘尋找原因，結果竟在污水管線內挖出一堆樹根，大為傻眼，不解地問：「難道樹根真能穿牆透壁」？

南投市公所允修剪或移植

南投市長宋懷琳起初耳聞綠樹氣根造成住家馬桶或水管不通，一開始難以置信，但有多次會勘經驗後，也不得不相信，因此昨公所受理民眾陳情，並確定與馬桶阻塞有關後，允諾依據「南投縣樹木保育自治條例」規定，呈報縣府修剪或移植新興社區公園部分綠樹，以平息民怨。

賴姓民眾表示，他住在現址三十多年，一年前馬桶開始出現阻塞現象，但始終未找到原因，前日休假又遇上馬桶不通，遂找來抽水肥業者將化糞池進行清理，但馬桶依舊不通，後索性把馬桶打掉，終於在通往化糞池的污水管線內挖出一堆樹根，有的甚至長達一、二百公分，才知道是樹根堵住馬桶。

不過，賴姓民眾也說，公園與住家之間有花台、擋土牆、圍牆等各項水泥磚造設施，且樹木須靠光合作用生長，污水管線內暗無天日，如何存活？

縣府農業處長陳瑞慶解釋說，近年來地牛頻頻翻身，部分老舊建築物基礎也受影響，有的甚至還出現龜裂痕跡，面臨修繕補強或重建工作，若是發生在地底下的化糞池設施，大樹氣根「有縫就鑽」的特性，竄入民宅造成馬桶不通情況，的確有可能發生，提醒民眾若有類似問題都可提出陳情，縣府與公所一定會協助解決，進而還民免受樹根打擾的居家環境。