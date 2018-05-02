〈北部〉顧臥床兒10年 7旬婦盼聽喊聲媽

2018-05-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕七十四歲花蓮瑞穗鄉舞鶴村老婦張阿嬌，守寡卅六年，為照顧臥床近十年的五十五歲長子陳賦生，不論寒冬酷暑都守在病榻前為他抽痰、拍背，家中因長期失去支柱相當困頓，未料一週前癱兒又吐血住進加護病房，張阿嬌一見警方前去探視頓時老淚縱橫，僅盼母親節前夕兒子能再對她喊聲「媽！」

張阿嬌丈夫車禍早逝，卅六年來獨自一人照料四個兒子，次子精障長期在醫院療養，長子十年前又因腦膜炎臥床，四年前病情加劇成為植物人，由於三子離家至桃園工作，目前僅剩她和么兒同住舞鶴部落照顧陳賦生，靠著低收入戶、老人津貼補助維生。

花蓮縣警察局鳳林分局一○四年家戶訪查時，發現張阿嬌家中有濃厚臭味，原來是癱瘓的陳賦生因酷暑流汗長褥瘡，皮膚潰爛散發出異味，立即協請鳳林警友會捐助一台冷氣，還牽線善心人士每月幫忙支付電費，金額至今約達五萬元。

陳賦生一週前因感染住進加護病房，張阿嬌日夜守候等待探視，只盼癱兒早日甦醒，能在母親節前夕再喊她一聲「媽！」花蓮縣警察局鳳林分局長王國峯得知後，轉介善心人士慰問金、二大袋尿布，並由鳳林派出所長陳添丁、警務佐柯千惠送到醫院，張阿嬌一見暖警前來，當場止不住感動淚水。

花蓮縣社會處社會救助科長林慧如說，張阿嬌獨力撫養病子，是社會處長期關懷個案，目前每月均有低收入戶、身障等約三萬多元補助，花蓮長照中心及慈善團體，也會不定期派社工、照服員居家關懷，替長子洗澡、按摩，讓年邁老母親能有喘息空間。