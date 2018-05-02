〈北部〉上方山坡崩塌 花蓮縣國福社區憂土石流

2018-05-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮光復鄉大興村曾在二○○一年遭土石流掩埋，造成廿七人死亡、十六人失蹤；二○六地震過後，秀林鄉境內出現五處邊坡疑似崩塌現象，其中位於佐倉步道上方山區，大面積黃土碎石裸露，讓下游的花蓮市國福社區居民憂心忡忡，深怕雨季釀成土石流災害。

林管處初判表層鬆動 將鑽探

花蓮林管處治山課課長王曉明說，鄰近佐倉步道山區崩塌地，屬林管處林班區地範圍，經會勘後，初步判斷應屬表層鬆動，並非大量崩塌，但為求謹慎、處理潛在危險，近日就會委託專業團隊進行地質鑽探等評估作業，作為崩塌地治理工程的設計基礎，預計十一日公布調查結果。

花蓮市國福社區約有一千七百人，主要族群為撒奇萊雅族，屬農村部落型社區，轄內有發展完善的「國福自然植物園區」，還有生態豐富的「佐倉步道」，步道因尋砂婆礑山向上爬升，林相優美、氣溫舒適宜人，常吸引民眾上山健行賞景。

土石滑落 距社區不到一公里

行政院東部聯合服務中心因接獲民眾陳情，地震後佐倉步道上方山坡出現崩塌情形，經花蓮林管處、水保局花蓮分局、空軍佳山基地、秀林鄉公所及花蓮市公所與原民會代表會勘後，發現確實有土石滑落，位置僅距離社區不到一公里。

東服中心副執行長李旭寧說，國福社區佐倉步道地區邊坡土石鬆動情況，雖在秀林鄉境內，但若崩塌將危及花蓮市民眾及一旁軍方設施等相關安全，因社區就位於河谷沖積扇上，若遇強降雨，鬆動土石恐因受大量雨水沖刷，直接流向社區。

國福里長呂啟明說，國福地區因地勢位置，每次降雨就會出現淹水情形，曾發生嚴重的土石流災情，因靠近山區，居民長期多會注意邊坡土石滑落狀況，今年在地震過後，不遠處的土石裸露明顯，里民擔憂颱風或豪雨來臨時，會釀成土石流災情。

水土保持局花蓮分局表示，地震後已提高壽豐、吉安及秀林等地，土石流潛勢溪流的警戒，同時進行工程與非工程的避險措施，目前將與林務局合作，在邊坡整治工程進行前，對轄內八堵毛溪河段進行清疏與加強護岸工程，擴大排水斷面，降低洪水溢流風險。