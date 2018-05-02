〈北部〉《苗栗》營養午餐免費？ 徐耀昌：恐又發不出薪水

2018-05-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕欲參選下屆苗栗縣長的無黨籍頭份市長徐定禎提出恢復學童免費營養午餐等政策，對此，苗栗縣長徐耀昌昨天在苗栗縣議會定期會強調，若貿然恢復開辦免費營養午餐，勢將重蹈二年前發不出薪水及無法支付廠商款項的覆轍。

苗栗縣爆發財政黑洞，二○一五年八月開始接受中央財務異常管控機制，當年九月起營養午餐由苗縣府及家長各負擔二十元，從二○一六年九月起改為家長全額負擔，但弱勢家庭學生仍全額補助。

徐定禎開支票：不能苦孩子

頭份市長徐定禎已宣布力拚下屆苗栗縣長寶座，他並提出恢復學童免費營養午餐等政策，並誓言發揮估價師專業，徹底精算財政，「哪怕要到中央去搶，也要把教育經費搶回來」，畢竟再苦不能苦孩子。

徐耀昌昨天在苗縣議會定期會施政報告中指出，以苗栗縣目前財政收支情況 ，每收入一百元，固定要支出員工薪水六十三元、弱勢族群國民年金等法定支出十九元，其他道路修建與日常行政支出十八元，還要額外開源節流支付過去積欠廠商的款項，要維護收支平衡已屬不易。

徐耀昌指出，此刻若貿然恢復開辦免費營養午餐，後續將衍生新生兒生育津貼等各項非法定社福支出要求比照辦理，一年約需八億元，勢將重蹈二年前發不出薪水及無法支付廠商款項的覆轍，再次衝擊縣內經濟與社會安定，又須面臨中央財政紀律管控糾正，並排擠爭取中央資源的配合款。

徐耀昌強調，減債需要智慧，苗縣府何嘗不願意照顧鄉親各項福利，只是現階段還無法一次到位，但他承諾一定會視財政改善情形，逐步恢復各項社福補助，以符社會公平正義與民眾期待。