〈北部〉打造浪漫出磺坑 客家文學花園7月開工

2018-04-28

整體空間形塑投入3.8億

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取行政院客委會、文化部共約六億四千萬元補助，在公館鄉出磺坑執行「浪漫悠油出磺坑整體空間形塑計畫」、「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，期以客庄文化、油礦產業的出磺坑為核心，藉台六線串連公館鄉黃金小鎮、獅潭鄉汶水老街及大湖鄉大湖酒莊，活化區域整體發展。客委會主委李永得昨天下鄉了解縣府執行進度，期許兩計畫能相輔相成，互相配合。

苗縣府文化觀光局簡報指出，浪漫悠油出磺坑計畫中的子計畫「客家文學花園計畫」第一期四千萬元工程，預計七月開工，將興建水岸景觀平台、池岸賞景棧道、蓮花池、市集廣場、生態水道、停車場、行動咖啡廣場等。

第二期已獲客委會核定，總經費九千九百九十五萬元，含苗縣府自籌款一千萬元，規劃興建濕地步道、冥想台、眺望台。第三期為文學館及周邊景觀，總經費約二億四千萬元。

歷史現場活化 中油助籌錢

整體計畫將以出磺坑為核心，透過公車與自行車道系統，以台六線串連公館鄉黃金小鎮、汶水老街等沿線客庄聚落跨域發展。

文化部的「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，則以軟體文化建置充實，以出磺坑為亞洲第一口油井的歷史，推動世界遺產潛力點計畫，建構出磺坑記憶庫、有形文化資產空間管理、無形文化資產的傳承等，目前台灣中油公司初步願意協助籌措十％經費，待中油董事會通過、並簽訂合作意向書後，即可向文化部申請補助，總經費約二億六千萬元。