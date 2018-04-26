〈北部〉鯉魚潭賞螢熱 本週六加開接駁車

2018-04-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭舉辦「趣看火金姑」賞螢活動，短短二週已吸引逾二千七百人次夜訪，每週五、六原有三班次來回花蓮火車站至鯉魚潭間的免費接駁專車，本週起每週六加開來回各一班次，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，紓解賞螢人潮。

今年鯉魚潭賞螢活動自四月十三日至五月十三日止，每週五、六晚間七時、八時，各辦理一梯次導覽活動，每梯次可容納三百人次，活動至今短短兩週，賞螢人潮累計二千七百廿九人次。

花東縱谷國家風景區管理處今年與「台灣好行」太魯閣客運合作，免費在賞螢期間提供「賞螢專車」，花蓮火車站下午四時卅分發車，回程在鯉魚潭潭南停車場開車，八時廿分、九時卅分各一班次，二週來乘車人數達三百八十一人次。

縱管處秘書伍哲宏說，群山環抱的鯉魚潭「火金姑」正閃爍飛舞，相當吸睛，由於免費專車班班客滿，為服務更多賞螢遊客，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具紓解車潮，本週起太魯閣客運在每週六增加來回各一班次。

他強調，「台灣好行」除原訂發車時間外，另增加花蓮火車站下午五時發車、回程八時四十分各一班次；賞螢期間加碼抽好禮已抽出十五名幸運民眾，將獲得由織羅部落設計的「喔熊彩繪米」及溫泉券兩張，後續還有多項大獎提供給網路報名、且親赴現場簽到者抽取。