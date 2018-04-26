〈北部〉國道5號銜接蘇花改 賀陳旦：110年再評估

2018-04-26

等蘇花改全線通車 視車流處理

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕交通部長賀陳旦昨到宜蘭考察，交通部簡報時提及國五銜接蘇花改時程，須等蘇花改全線通車後，民國一一○年再做可行性評估；不過，會先啟動國五接台九線工程，預計一一一年動工。賀陳旦說，國五要直接銜接蘇花改，困難度高，現階段無法承諾；如果國五銜接台九線，交通部會爭取預算積極處理。

國五銜接台九線 預計111年動工

賀陳旦昨應立法院交通委員會邀請到訪宜蘭，先到鐵工局東工處與地方座談，接著前往武荖坑橋現勘，探討國五銜接蘇花改工程的可行性。宜縣立委陳歐珀、副縣長黃適超、花蓮縣立委蕭美琴、徐榛蔚等人均出席。

針對國五銜接蘇花改，高公局表示，國五銜接蘇花改要等蘇花改全線通車後，視車流狀況再作可行性評佑，時間約落在一一○年，至於國五銜接台九線，今年就會啟動工程規劃與環評，工程經費約十九點五億元，預計一一一年動工，希望解決國五末端與蘇澳馬賽路口尖峰時段塞車問題。

立委質疑太慢、應設法提前

不過，陳歐珀等立委均認為，全國有很多類似案例並完成銜接，交通部以國五和蘇花改因速限、道路型態、車道數不同而難以銜接，這些都不是理由，交通部要有更積極的態度，等蘇花改全線通車再評估實在太慢，國五銜接台九線等到一一一年動工，也是緩不濟急，應設法提前。

賀陳旦指出，國五若要接蘇花改，要先接上永樂高架橋，勢必影響永樂橋服務品質，附近工程用地也要同步檢討，困難度高，現階段無法承諾，等蘇花改全線通車後，觀察車流狀況再作評估，希望民眾給交通部一些時間。

至於國五接台九線，公路總局表示，因環評時間就要十五個月，都市計畫變更需廿四個月，未來會和縣府、環保署討論，是否可縮短都市計畫變更與環評時間，才可能提前動工。