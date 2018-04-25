〈北部〉舊山線鐵道自行車 7月初苗栗人體驗

2018-04-25

張景森：可以多元載具活絡舊山線

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府利用台鐵舊山線建置「鐵道自行車」（Rail Bike），試營運一延再延，目前工程進入尾聲，預計七月一日開放苗縣鄉親先體驗、七月中下旬對外開放，票價約二百五十到四百五十元。行政院政務委員張景森昨天視察並體驗，對鐵道自行車的新觀光遊憩型態，給予高度肯定，直說「一定要串連到台中」，並可與台中力促蒸氣火車復駛計畫，以多元載具活絡舊山線。

7月中對外開放 票價250至450元

針對台鐵舊山線活化，苗縣推鐵道自行車、中市則推蒸氣火車復駛，張景森也於日前邀集苗縣府、中市府及交通部、國家發展委員會等單位會商，會議中指出應以分期推動復駛，並配合台中市國際花卉博覽會及苗栗縣舊山線跨域亮點計畫時程，將苗縣勝興車站到台中市后里站的鐵道銜接到花博園區。

未來三義到后里間的舊山線，可以多元車載具共存方式，規劃不同營運時段區分軌道自行車及特色觀光列車的行駛時間。

苗縣府打造魅力世遺「舊山線觀光新亮點」，規劃設計鐵道自行車，第一階段營運規劃自三義勝興火車站至舊山線六號隧道北口全長六公里的路線；從勝興火車站發車往返，全程來回共十二公里，騎乘時間預估約一點五個小時。

採預約售票制 每日定時定點定班

苗縣府也預計於明年一月起啟動第二階段營運，再往南延伸二點六公里，到台中市的泰安站；由勝興火車站及魚藤坪兩處發車，分三個路線班次騎乘，採預約售票制，每日定時定點定班方式規劃，預估一天最高搭乘人數量，約一千五百人次。

張景森昨天在苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、三義鄉長徐文達、交通部、交通部台灣鐵路管理局等人員陪同下，搭乘鐵道自行車，肯定苗栗縣府推動鐵道自行車的新觀光遊憩型態。

張景森也藉此行，會勘舊山線跨大安溪花樑鋼橋及八號隧道的現況，以了解舊山線全線的軌道狀況、未來的觀光規劃相關配套工程需求及中央應配合協助事項。