〈北部〉新生選南湖 大湖國中生流失

2018-04-24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉近來常有家長討論，鄉內大湖國中學區學生流失嚴重，其中學區內最大學生來源大湖國小學生只剩三分之一前往大湖國中就讀，不少學生選擇去南湖國中升學，由於兩校升學成績相去不遠，引起地方討論。

近三年 每個學年減一班

大湖國中校長吳雲道則說，雖然學區學生流失嚴重，不過新的學年度大湖國小應該還有二十幾位學生會到大湖國中升學，加上不少來自泰安鄉的學生跨區到大湖國中，雖然學校目前面臨減班問題，近三年來每個學年度都減少一班，但學校仍會認真辦學。

吳雲道分析原因，大湖國小不少學生選擇苗栗市私立建臺中學、或是鄰近的公館鄉公館國中入學，應該單純是為了升學成績考量，至於仍有部分學生選擇南湖國中，確實必須探討因應。

南湖國中校長徐曉雲指出，每年大湖國小選擇就讀南湖國中約十位，而學生有選擇就讀學校的權利，只要符合相關規定，校方都很歡迎。

大湖國小校長劉陞華說，近年來學校畢業生選擇大湖國中、南湖國中各有三分之一，其餘多選擇公館國中與建臺中學，也有為了訓練棒球前往苗栗國中與頭屋國中的學生。

由於大湖國中學區學生流失情形嚴重，只剩三分之一，雖然苗栗縣教育處並未實際統計跨學區就讀人數，不過也坦言大湖國中狀況罕見，地方也期許大湖國中持續努力辦學，讓學校辦學優異的口碑得到社區、家長認同。