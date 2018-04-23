〈北部〉《闊別娘家逾30年》101歲人瑞與93歲弟重逢

2018-04-23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕現住新北市的一○一歲人瑞龍范玉妹思念娘家，昨天請兒子載她回新竹縣看看九十三歲弟弟范仁統，三十多年沒見的姊弟重逢相當開心，不少親友也來探視久未謀面的龍范玉妹，場面氣氛溫馨。

「老人家要去哪裡都不方便，他們有三十多年沒見面了。」范仁統的兒子范整錦前晚接獲龍范玉妹兒子龍盛發的電話通知：「我媽說她想回娘家！」他不但趕緊跟范仁統說這個好消息，也通知親朋好友隔天一起來跟很久沒回來的老人家見個面。

「你是那個誰的兒子嗎？」「你又是誰？我怎麼沒看過？」一○一歲龍范玉妹很喜歡熱鬧，不但很快認出卅多年沒見面的范仁統，而且陸續跟來看她的親友聊個沒停。

范仁統則是顯得有些感慨，因為他們一共七個兄弟姊妹，現在只剩排行老大的龍范玉妹和排行老三的他還在世，其他人都已經不在了，他和龍范玉妹雖然靠輪椅跟柺杖都還可以行動，但出門總是麻煩，而且也各有子女陪伴，所以才會這麼久才見面一次。

范整錦說，姑姑龍范玉妹嫁出去約八十年，以前也不常回來，她最近一次回娘家是三十多年前，那時他們還住在新竹縣竹北市東海地區的老家，龍范玉妹對於娘家的印象也停留在那邊，後來他們家因應高鐵徵收拆遷，龍范玉妹昨天還是第一次來。

龍盛發說，媽媽平常飲食比較清淡一些，並沒有特別忌口，她主要是因為性情樂觀，老了以後輕鬆過日子，所以健康還維持的不錯，她昨天回娘家探視後開心一整天，他們作子女的也很為老人家高興。