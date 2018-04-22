〈北部〉竹縣半個月第2次 綠蠵龜受困新月沙灣

2018-04-22

4月5日才救起首隻擱淺綠蠵龜

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕海岸巡防署二十日晚間接獲民眾通報，在新竹縣新月沙灣有海龜擱淺，岸巡人員到場救起這隻被漁網纏住的海龜後，拍照傳送海洋大學鑑定，確認是保育類綠蠵龜。縣府農業處保育人員范仁耀說，本月五日才救起一隻擱淺的綠蠵龜，半個月同地又再發生一次，實在很不尋常。

海岸巡防署北部地區巡防局第八海岸巡防總隊表示，二十日晚間九點四十五分接獲民眾通報在竹北市新月沙灣岸邊有一隻海龜受困，隨即派出巡邏組一車三人到場救援，在新月沙灣近岸淺灘發現這隻受困漁網的海龜，先協助脫困後再保濕，現場量測身長約五十公分、寬約四十公分，雖然前鰭有輕微外傷，但生命跡象良好、且活動力還不錯，先移置新竹安檢所持續照護。

20日晚又傳淺灘有綠蠵龜受困

范仁耀說，海洋大學海洋生物研究所海洋生態暨保育研究室根據岸巡人員傳送的這隻海龜照片，研判是保育類的綠蠵龜，昨天已交研究室人員帶回救治，以牠的傷勢和活動表現來看，應該很快就可以恢復健康，然後野放回歸大海。

不過，令他訝異的是，新竹縣在今年之前，約有二十年未曾接獲綠蠵龜在沿岸受困的通報，但四月五日在新月沙灣就有一隻綠蠵龜擱淺獲救，約半個月又再發生類似案例，感覺很不尋常，他與其他保育人員、當地漁民討論後，懷疑這兩隻綠蠵龜有可能因體力較差，被海潮帶到岸邊後受傷受困，無力游回大海，但也不排除只是巧合。