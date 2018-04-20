〈北部〉比孔明厲害 警長8擒同隻山老鼠

2018-04-20

吳嫌等山老鼠 均遭所長田文相抓到

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局大湖警察分局組成「深山小組」，查緝轄區山區盜伐林木的山老鼠，昨天順利查獲四十歲吳姓與二十九歲田姓男子運送盜伐而來的珍貴林木，巧合的是，吳男在九十九年至一○七年被這次領導「深山小組」的大湖警分局梅園派出所所長田文相抓到八次，讓不少同仁笑稱，有員警戲稱「孔明七擒孟獲，今有田文相八逮吳嫌」，次數比起來孔明還技高一籌！吳男與田男昨訊後則依違反森林法移送。

大湖警方昨天共查獲吳男與田男在泰安鄉大安溪上游象鼻部落盜伐肖楠、紅檜及扁柏等珍貴林木共四支，總重二一四公斤，市價約三十五萬餘元。有趣的是，田文相過去曾擔任偵查佐，就已經逮捕吳男三次，之後田文相調任象鼻所、梅園所所長，又逮捕吳男五次，堪稱吳男天敵、剋星，讓不少員警也不禁莞爾。

2月被抓昨天又被逮 痛罵嫌犯不知悔改

田文相最近逮捕吳嫌男是在二月，吳嫌當時曾到同一地點盜伐林木，盜伐一根肖楠運送下山途中被早已接獲線報的田文相堵到。由於吳男已被田文相逮捕多次，讓田文相昨天抓到吳男後就說「怎麼又是你」，痛罵吳男不知悔改。

大湖警方說，田文相擔任偵查佐期間，由於出身泰安鄉部落，對於當地地形相當熟悉，成為逮捕山老鼠集團的好手，之後田文相陸續擔任大湖警分局象鼻所與梅園所長，發揮曾任刑警的偵查技巧，陸續破獲多起盜伐林木案，其中吳嫌就被田文相逮捕八次。

警方說，吳男因染上安非他命毒癮，只要缺錢就會結夥上山偷伐珍貴林木，可以說是被毒品害了一生。

不少同事都稱讚田文相，出身泰安鄉部落，時常發揮所長，利用曾任刑警的偵查技巧與熟悉當地等優點，屢次讓山老鼠集團「碰壁」，為了保護家鄉常常四處守望，而且可抓同一個山老鼠八次，實在神通廣大。